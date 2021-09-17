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نوران جوهر تهزم نور الشربيني وتتوج بلقب بطولة المفتوحة للاسكواش

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نوران جوهر تهزم نور الشربيني وتتوج بلقب بطولة مصر المفتوحة للاسكواش نوران جوهر تهزم نور الشربيني وتتوج بلقب بطولة المفتوحة للاسكواش

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توجت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميًّا -وفق تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش- ببطولة الدولية للاسكواش2021.

واستطاعت «جوهر» اقتناص الفوز من مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًّا، في مباراة استمرت أكثر من 60 دقيقة.

وانتهت المباراة بنتيجة أشواط (3-2) بواقع نقاط (11/7)، (11/4)، (5/11)، (11/7)، (12/10).

الجدير بالذكر أن النسخة الحالية هي الثالثة لبطولة مصر الدولية للاسكواش وتستضيفها منطقة سفح الأهرامات، والتي بدأت منذ 10 حتى ١٧ سبتمبر الحالي، وتقام تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار، وتشهد البطولة مشاركة 96 لاعبًا ولاعبة ويبلغ مجموع جوائزها 295 ألف دولار لفئة النساء ومثلها للرجال.

المصرى اليوم

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