أخبار عاجلة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة -
محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية -
إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف -
عقب أداء صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يستمع لمشاكل المواطنين -
«مياه المنيا» تقيم مصنع تيشرتات للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» -
وزير الخارجية الباكستاني يدعو لحل نزاع كشمير والتعاون من أجل أفغانستان خلال لقائه نظيره الأمريكي -
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كاملة بدون تقطيع -
إمام المسجد النبوي يسلّط الضوء على أهمية الإيمان باليوم الآخر -
صافرة "الجريس" تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. "الشمراني" لأبها وضمك -
كلية الاتصالات بالرياض تقدّم النشيد الوطني بلغة الإشارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الرياض تطلق مبادرة تعزيز البُعد المحلي في مسميات طرق وشوارع العاصمة

Print
أمانة الرياض تطلق مبادرة تعزيز البُعد المحلي في مسميات طرق وشوارع العاصمة أمانة الرياض تطلق مبادرة تعزيز البُعد المحلي في مسميات طرق وشوارع العاصمة
احتفاء بالإرث الحضاري الكبير لها

أمانة الرياض تطلق مبادرة تعزيز البُعد المحلي في مسميات طرق وشوارع العاصمة

أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة تعزيز البُعد المحلي في مسميات طرق وشوارع العاصمة احتفاء بما تزخر به المدينة من إرث حضاري وقيمة تراثية أصيلة، تعزز من مظاهر الهوية الوطنية في الفضاء العام تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030 وبرامجها الطموحة.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 17 طريقًا في نطاق 10 أحياء موزَّعة على شمال وغرب مدينة الرياض، وستشمل تركيب 209 لوحات جدارية، وفي الجزر الوسطية، ولوحات سهمية، إضافة إلى 16 لوحة علوية؛ لتساهم في تسهيل عملية استدلال السكان عليها، والتنقل بسلاسة فيما بينها وبين الطرق المجاورة لها.

وستدرج أمانة الرياض رمز استجابة سريعة QR Code على اللوحات، تتضمن تعريفًا مختصرًا بالمسمى، إلى جانب تمكين السكان من الاطلاع على بيانات توجيهية للطريق، ومعلومات عن الحي والبلدية التي يقع ضمن نطاقها، وموقعه في الخريطة المكانية للعاصمة؛ وذلك انسجامًا مع خطوات التحول الرقمي في المدينة.

وتأتي مبادرة تعزيز البُعد المحلي في مسميات طرق وشوارع العاصمة متماشية مع جهود أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموروث العميق والأصيل للمدينة، الذي يمثل أساسًا متينًا لما تشهده في الوقت الحاضر من نهضة وتطور.

أمانة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن

وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن

أكاديمي سوداني: السعودية علامة فارقة في السياسة والاقتصاد

أكاديمي سوداني: السعودية علامة فارقة في السياسة والاقتصاد