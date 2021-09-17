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الدكتورة "التويجري": عدم ممارسة الرياضة من أهم أسباب زيادة الإصابة بسرطان الثدي

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الدكتورة "التويجري": عدم ممارسة الرياضة من أهم أسباب زيادة الإصابة بسرطان الثدي الدكتورة "التويجري": عدم ممارسة الرياضة من أهم أسباب زيادة الإصابة بسرطان الثدي
رحبت بإقرار برنامج التربية البدنية بمدارس البنات

الدكتورة

أكدت الدكتورة ياسمين بنت أحمد المبارك التويجري، كبير الباحثين ورئيسة أبحاث الأوبئة في مستشفى الملك فيصل التخصصي، أن "عدم ممارسة الرياضة أحد أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الثدي بين السعوديات".

وقالت لبرنامج في المختصر على قناة mbc: "أجرينا دراسة عن سرطان الثدي واكتشفنا أن عدم ممارسة الرياضة من أهم أسباب زيادة نسب سرطان الثدي لدى المرأة ".

وأعربت عن سعادتها في هذا الصدد بتغير الأنظمة وإقرار برنامج التربية البدنية بمدارس البنات وممارسة الرياضة للنساء، لافتة إلى أن واحداً من كل ثلاثة سعوديين مر عليه خلال حياته مرض نفسي.

وكشفت ‏الباحثة التويجري أسباب معاناة السعوديين مع "عدم انتظام النوم" وعلاقة كورونا بذلك، مشيرة في هذا الصدد إلى سلوكيات خاطئة ومنها استخدام الأجهزة التقنية والذكية إلى آخر دقيقة قبل النوم، كما أن جائحة سببت القلق لدى الناس الذي أدى إلى صعوبة النوم.

يذكر أن الدكتورة التويجري حصلت على شهادة الدكتوراه عام 2002من جامعة (تفتس) في ولاية ماستشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتركز أبحاثها حالياً في مجال الوبائيات ورصد عوامل الخطورة للأمراض غير المعدية، ولها اهتمامات في مكافحة وباء السمنة المنتشر في المجتمع السعودي عموماً وفي النساء والأطفال خصوصاً. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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