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"الأمن البيئي" تضبط مخالفَيْن لقيامهما بتجريف التربة دون تصريح بمكة

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"الأمن البيئي" تضبط مخالفَيْن لقيامهما بتجريف التربة دون تصريح بمكة "الأمن البيئي" تضبط مخالفَيْن لقيامهما بتجريف التربة دون تصريح بمكة
"المالكي": طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الجمعة مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة؛ وذلك لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة مكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (4) آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها للمخالفَيْن. وقد طُبّقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق .القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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