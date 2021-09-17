زايد التخصصي يطلق المؤتمر السنوي الأول لأمراض القلب بحضور أكثر من ٥٠٠ طبيب

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أطلق مستشفى زايد التخصصي، برعاية أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الخميس ولمدة يومين، المؤتمر السنوي الأول لأمراض القلب، لمناقشة أمراض القلب وطرق العلاج المتطورة والحديثة.

يشارك بالمؤتمر أكثر من ٢٥٠ طبيبًا من أطباء القلب من مختلف المستشفيات وحضر المؤتمر عن طريق الفيديو كونفرانس أكثر من ٤٥٠ طبيبًا.

قال الدكتور أحمد هجرس، مدير عام مستشفى زايد التخصصي: يناقش المشاركون كل ما هو جديد في أمراض القلب وعلاقة أمراض القلب وتخثر الدم بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والعلاج، موضحا أنه تم عمل جلسات توعية بطرق الحماية من مرض كورونا وتوعية عما بعد التعافي من المرض وأهمية أخذ اللقاح.

أضاف هجرس، خلال المؤتمر الصحفي، أن برنامج المؤتمر يناقش كل ما هو جديد عن أمراض القلب وضغط الدم لدى السيدات الحوامل، وكذلك الطرق الحديثة والأدوية المستحدثة في علاج أمراض القلب بهدف رفع كفاءة المستشفى وأطباء وزارة الصحة، في علاج أمراض القلب والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة في أمانة المراكز الطبية، ونشر الوعي الطبي.

وقال مدير عام المستشفى إن المؤتمر يأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة كل ما هو جديد في البحث العلمي وأحدث توصيات الطب لمرضى القلب، موضحا أنها لا تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات لمستشفيات وزارة الصحة.

قالت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن المؤتمر يعمل على أهمية تبادل الخبرات العملية والتعليمية، وتلبية الاحتياجات الإقليمية بما يساعد في تطوير المنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة لمرضى القلب وتشجيع شباب الأطباء على البحث العلمي.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بتنسيق الدكتور أحمد طمارة، ويشارك في المؤتمر كبار أساتذة أمراض القلب في مختلف الجامعات المصرية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والطب العلاجي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد طمارة إن ما يميز هذا المؤتمر هو الحضور الفعلي للأطباء مع الحرص على التباعد الاجتماعي والحضور عن طريق الفيديو كونفرانس، موضحًا أن المؤتمر ينقسم إلى القسم العلمي في المحاضرات مستندة البراهين وورش العمل لتدريب الأطباء الشباب على قسطرة القلب عن طريق جهاز محاكاة القسطرة القلبية الأول من نوعه.