أخبار عاجلة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة -
محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية -
إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف -
عقب أداء صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يستمع لمشاكل المواطنين -
«مياه المنيا» تقيم مصنع تيشرتات للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» -
وزير الخارجية الباكستاني يدعو لحل نزاع كشمير والتعاون من أجل أفغانستان خلال لقائه نظيره الأمريكي -
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كاملة بدون تقطيع -
إمام المسجد النبوي يسلّط الضوء على أهمية الإيمان باليوم الآخر -
صافرة "الجريس" تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. "الشمراني" لأبها وضمك -
كلية الاتصالات بالرياض تقدّم النشيد الوطني بلغة الإشارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

زايد التخصصي يطلق المؤتمر السنوي الأول لأمراض القلب بحضور أكثر من ٥٠٠ طبيب

Print
زايد التخصصي يطلق المؤتمر السنوي الأول لأمراض القلب بحضور أكثر من ٥٠٠ طبيب زايد التخصصي يطلق المؤتمر السنوي الأول لأمراض القلب بحضور أكثر من ٥٠٠ طبيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مستشفى زايد التخصصي، برعاية أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الخميس ولمدة يومين، المؤتمر السنوي الأول لأمراض القلب، لمناقشة أمراض القلب وطرق العلاج المتطورة والحديثة.

يشارك بالمؤتمر أكثر من ٢٥٠ طبيبًا من أطباء القلب من مختلف المستشفيات وحضر المؤتمر عن طريق الفيديو كونفرانس أكثر من ٤٥٠ طبيبًا.

قال الدكتور أحمد هجرس، مدير عام مستشفى زايد التخصصي: يناقش المشاركون كل ما هو جديد في أمراض القلب وعلاقة أمراض القلب وتخثر الدم بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية والعلاج، موضحا أنه تم عمل جلسات توعية بطرق الحماية من مرض كورونا وتوعية عما بعد التعافي من المرض وأهمية أخذ اللقاح.

أضاف هجرس، خلال المؤتمر الصحفي، أن برنامج المؤتمر يناقش كل ما هو جديد عن أمراض القلب وضغط الدم لدى السيدات الحوامل، وكذلك الطرق الحديثة والأدوية المستحدثة في علاج أمراض القلب بهدف رفع كفاءة المستشفى وأطباء وزارة الصحة، في علاج أمراض القلب والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة في أمانة المراكز الطبية، ونشر الوعي الطبي.

وقال مدير عام المستشفى إن المؤتمر يأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة كل ما هو جديد في البحث العلمي وأحدث توصيات الطب لمرضى القلب، موضحا أنها لا تدخر جهدًا في تذليل كافة العقبات لمستشفيات وزارة الصحة.

قالت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن المؤتمر يعمل على أهمية تبادل الخبرات العملية والتعليمية، وتلبية الاحتياجات الإقليمية بما يساعد في تطوير المنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة لمرضى القلب وتشجيع شباب الأطباء على البحث العلمي.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بتنسيق الدكتور أحمد طمارة، ويشارك في المؤتمر كبار أساتذة أمراض القلب في مختلف الجامعات المصرية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتأمين الصحي والطب العلاجي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد طمارة إن ما يميز هذا المؤتمر هو الحضور الفعلي للأطباء مع الحرص على التباعد الاجتماعي والحضور عن طريق الفيديو كونفرانس، موضحًا أن المؤتمر ينقسم إلى القسم العلمي في المحاضرات مستندة البراهين وورش العمل لتدريب الأطباء الشباب على قسطرة القلب عن طريق جهاز محاكاة القسطرة القلبية الأول من نوعه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية

محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية

إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف

إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف

عقب أداء صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يستمع لمشاكل المواطنين

عقب أداء صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يستمع لمشاكل المواطنين