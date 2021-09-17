إسعاف 7 مصابين باختناق في موقع حريق مصنع زجاج بالعاشر من رمضان

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تمكن رجال الإسعاف من التعامل مع 7 مصابين في موقع حادث حريق مصنع الزجاج الكائن بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بعد أن تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واخماده.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بنشوب حريق بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

دفعت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد العادلي، مدير الإدارة بالشرقية، بـ 20 سيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران التي نشبت في الطابقين الأول والثاني بالمصنع المكون من ثلاثة طوابق.

أسفر الحريق عن إصابة 7 أشخاص باختناق، وتم إسعاف جميع المصابين بموقع الحريق، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.