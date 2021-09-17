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بالكاچوال .. يتألق في حفل بالقاهرة (صور)

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بالكاچوال .. عمرو دياب يتألق في حفل بالقاهرة (صور) بالكاچوال .. يتألق في حفل بالقاهرة (صور)

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أحيا الفنان مساء أمس حفلا خاصا في القاهرة.

عمرو دياب

وقدم عمرو دياب لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور منها «يتعلموا» و«يوم تلات».

عمرو دياب

كما قدم الهضبة ميدلي باشهر أغنياته القديمة وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها «قال فاكرينك» التي وجد الجمهور يرددها معه فسألهم«لسه حافظينها..والله لأنزلها جديد عشان خاطر بهاء الدين محمد» في إشارة إلى شاعر الأغنية الكبير بهاء الدين محمد الذي قدم معه الهضبة عددا من أجمل الأغاني على مدى مشواره.

عمرو دياب

وخطف عمرو دياب بإطلالته الكاجوال واللوك الجديد الذي ظهر به.

عمرو دياب

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف 3 أغنيات هي «الدنيا بترقص» و«اتقل» و«أحلى ونص».

عمرو دياب

المصرى اليوم

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