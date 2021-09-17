أخبار عاجلة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة -
محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية -
إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف -
عقب أداء صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يستمع لمشاكل المواطنين -
«مياه المنيا» تقيم مصنع تيشرتات للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» -
وزير الخارجية الباكستاني يدعو لحل نزاع كشمير والتعاون من أجل أفغانستان خلال لقائه نظيره الأمريكي -
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كاملة بدون تقطيع -
إمام المسجد النبوي يسلّط الضوء على أهمية الإيمان باليوم الآخر -
صافرة "الجريس" تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. "الشمراني" لأبها وضمك -
كلية الاتصالات بالرياض تقدّم النشيد الوطني بلغة الإشارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير والتجميل حول طريقي المطار والكباش الفرعوني

Print
محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير والتجميل حول طريقي المطار والكباش الفرعوني محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير والتجميل حول طريقي المطار والكباش الفرعوني

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر بجولة تفقدية، اليوم الجمعة لاعمال تطوير طريق مطار الأقصر الدولى ومحيطة الحيوى وطريق الكباش والطريق بين معبدى الكرنك والاقصر والذى يقوم بتنفيذة الجهاز المركزى للتعمير برئاسة اللواء محمود نصار وتشارك في تنفيذة مجموعة من الهيئات منها الهيئة العامة للطرق والكبارى ومحافظة الأقصر ووزارة الاسكان ممثلة في جهاز تعمير البحر الاحمر برئاسة المهندس حسنى منصور.

محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير

واستهل محافظ الاقصر جولته بتفقد ميدان الملك عبدالله، حيث وجة محافظ الأقصر بتكثيف اعمال النظافة وضرورة المتابعة الدورية؛ وخاصة الإهتمام باعمال التشجير وزراعة الجزر في منتصف الطريق واعمال الزراعة في حديقة الكومنولث والاهتمام بالزراعات في المسار السياحى والطريق المؤدى للمطار .

محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير

كما تفقد الهم اعمال تركيب بلاط الانترلوك في الشوارع المحيطة بطريق الكباش ،مع التأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة مع الاهتمام باظهار الوجة الحضارى للأقصر وتطويرها .

محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير
محافظ الأقصر يتابع أعمال التطوير

رافق المحافظ خلال جولته العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندسة رقية حماد رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الاقصر والعميد ضياء ماهر مدير مرور شرطة الاقصر ،والمهندس اسعد مصطفى مدير مشروعات المحافظة والمهندس اسلام الخواجه عن المكتب الإستشاري، واحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية بمدينة الاقصر ورؤساء احياء وسط وشمال والمطار .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية

محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية

إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف

إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف

عقب أداء صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يستمع لمشاكل المواطنين

عقب أداء صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يستمع لمشاكل المواطنين