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أعلن هاني رمزي نجم الأهلي والمدرب العام لمنتخب مصر السابق وفاة والدته اليوم الجمعة 17-9-2021، وتلقي واجب العزاء غدًا السبت، بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون بمصر الجديدة.

وكتب هاني رمزي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «انتقلت إلى الأمجاد السماوية والدتي السيدة مريم زكى.. العزاء غداً بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون مصر الجديدة من الساعه ٦ إلى الساعة العاشرة مساء.. الرجاء الدعاء لها».

ودخل أكثر من مدرب في حسابات اتحاد الكرة على رأسهم هانى رمزي المدير الفنى السابق للمنتخب الأولمبي، ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الأولمبي تصفيات دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها في باريس 2024.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبي على ما قدموه خلال فترة عملهم التي تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية، وذلك بعد حصولهم على بطولة إفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا في الصعود بالفريق لربع النهائي متخطين الأرجنتين وأستراليا وإسبانيا وكان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.