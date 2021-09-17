رصد 6 مخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في أسوان

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة العميد عادل شرشر يتنفيذ حملة بقرية أبوالريش إستهدفت مناطق خور أبوسبيرة والمرداب والأعقاب الكبرى حيث رصدت الحملة 6 مخالفات منها مخالفة للتعدى على أراضى أملاك الدولة، و5 مخالفات مبانى، وتم التحفظ على أعمال مواد البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما أنه بناءاً على الشكاوى والمشاكل الواردة للمحافظ على الواتس آب الخاص به ومنها مشكلة سوء حالة النظافة وتراكم القمامة والمخلفات بمنطقة الكرور فقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى الوحدة المحلية وشركة النظافة بالتعامل الفوري مع هذه المشكلة ورفع كافة كميات القمامة أولاً بأول لخلق متنفس حيوى لأهالى المنطقة، وتم بالتوازى إجراء الصيانة المطلوبة لرافع الجوزيرة ويعمل حالياً بالكفاءة العالية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال تمهيد الطريق ورفع تراكمات الأتربة ودهان البلدوات بمنطقة الزيداب بحى شرق، مع القيام بأعمال إحلال وتجديد مطابق الصرف الصحى للحفاظ على سلامة المارة والمركبات .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بتنظيم حملة مكبرة للمرور على اللافتات والإعلانات للتأكد من إستيفاءها لكافة التراخيص المطلوبة حيث تم رصد وإزالة 15 إعلان ولافتة مخالفة وبدون تراخيص، بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بإزالة عدد 2 إعلان مخالف على الطريق العام .