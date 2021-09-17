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رئيس الوزراء اللبناني يصدر تصريح حاسم بشأن دخول الوقود الإيراني للبلاد

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رئيس الوزراء اللبناني يصدر تصريح حاسم بشأن دخول الوقود الإيراني للبلاد رئيس الوزراء اللبناني يصدر تصريح حاسم بشأن دخول الوقود الإيراني للبلاد

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قال رئيس اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن إدخال الوقود الإيراني لبلاده يمثل انتهاكا لسيادة لبنان لأن عملية إدخاله تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية.

وأضاف ميقاتي، في تصريحات نقلتها مع CNN.، أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من العقوبات لأن العملية (إدخال الوقود) تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية.

وأشار إلى أن المهمة الأساسية للحكومة هي وقف الانهيار ووضع البلد على طريق التعافي تمهيدا للانتقال إلى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية والحياتية، ووصف وضع لبنان الحالي بأنه يشبه مريضا في حالة سيئة جدا وينتظر الدخول إلى طوارىء المستشفى، وبعدها ينقل إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة إذا لزم الأمر، ثم إلى العناية الفائقة وبعدها يخضع لفترة من النقاهة قبل التعافي النهائي. ويؤسفني القول إن بلدنا لا يزال في مرحلة الانتظار أمام طوارىء المستشفى.

وحول مشاركة «حزب الله» في الحكومة، قال ميقاتي«أنا رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الأطياف اللبنانية، ولا يمكننا أن نقوم بأي إصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب».

المصرى اليوم

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