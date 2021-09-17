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4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسُحب رعدية وسيول

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4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسُحب رعدية وسيول 4 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسُحب رعدية وسيول
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الجمعة

4 مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقُط البَرَد والسيول. وتشمل الحالة المجاردة والنماص وبلقرن وبارق وتنومة ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل أضم والعرضيات وميسان، فيما تشهد المنطقة استمرار رياح نشطة، وسُحب رعدية على القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة .

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد استمرار سُحب رعدية، ورياح نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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