البحرين تدين مواصلة "الحوثي" إطلاق طائرات دون طيار باتجاه جازان

★ ★ ★ ★ ★

أشادت بيقظة "التحالف".. وأكدت وقوفها مع السعودية في صف واحد

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عدداً من الطائرات دون طيار باتجاه منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات وتدميرها.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها في صف واحد إلى جانبها ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن والاستقرار.