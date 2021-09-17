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بشأن جهاز المناعة.. دراسة تكشف مفاجأة عن لقاح كورونا

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بشأن جهاز المناعة.. دراسة تكشف مفاجأة عن لقاح كورونا بشأن جهاز المناعة.. دراسة تكشف مفاجأة عن لقاح كورونا

توصّل بحث علمي جديد إلى نتائج غريبة حول الفوائد التي قد تقدمها بعض اللقاحات، حيث أشار إلى فائدة عظيمة للجرعة الثالثة المعززة للقاحات المضادة لـ«كوفيد-19»، بالنسبة لمرضى السرطان.

نشر باحثون في جمعية اللوكيميا والأورام الليمفاوية دراسة مفادها أن المرضى الذين يعانون من سرطان الدم في الخلايا من فئة «بي»، ولم تتولد لديهم أجسام مضادة منذ تلقيهم أول جرعتي لقاح كورونا، سُجلت لديهم استجابة إيجابية لدى إعطائهم الجرعة الثالثة المعززة، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة جوين نيكولز: «يبدو أن جرعة لقاح كوفيد-19 المعززة، تعمل على تحسين الاستجابة المناعية لدى الكثير من الأشخاص المصابين بسرطان الدم، وهي واحدة من العديد من الحالات التي يمكن أن تثبط جهاز المناعة لدى المريض». وأوصت الدراسة بأن يحصل مرضى سرطان الدم الذين تلقوا جرعتين من لقاح «فايزر» أو «موديرنا» على جرعة إضافية مدعمة.

ونصحت الدراسة المصابين بسرطان الدم بمواصلة تناولهم للعلاجات المقدمة إليهم من قبل المختصين، واستشارة أطبائهم قبل أخذ الجرعة المعززة للقاح كورونا.

ومن جانبه، أوضح المؤلف المشارك في الدراسة لي غرينبرغر، أن «مستويات الأجسام المضادة في دراستنا تراوحت بين 2.2 إلى أكثر من 2500، بعد إعطاء المرضى جرعة معززة».

وأضاف: «تخبرنا الأجسام المضادة أن المريض قد استجاب للتطعيم، وهذه نتيجة إيجابية، لكن خبراء اللقاحات ما زالوا يعملون لتحديد مستوى الأجسام المضادة المطلوب بالضبط للحماية من عدوى كوفيد-19 أو تقليص آثاره لأقل الحدود».

المصرى اليوم

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