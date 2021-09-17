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تسجيل 12 وفاة و904 إصابات بكورونا

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تسجيل 12 وفاة و904 إصابات بكورونا تسجيل 12 وفاة و904 إصابات بكورونا

جى بي سي نيوز  :– أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 وفيات و904 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10586 وفاة و811463 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.22 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الخميس.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12479حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 71 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 45 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 518 حالات.

وأشار الموجز إلى تسجيل 841 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 788398 حالة.

كما أشار إلى إجراء 28071 فحوص مخبرية، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9706117 فحوص.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 7 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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