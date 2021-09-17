أبوالغيط يعرب عن قلقه إزاء التطورات السياسية في الصومال ويدعو الأطراف لإعلاء مصلحة البلاد

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط ، عن قلقه إزاء التطورات السياسية التي تشهدها الساحة السياسية الصومالية وبخاصة العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

وقال بيان للجامعة، اليوم الجمعة، إن الأمين العام يتابع عن كثب وبكل اهتمام وقلق هذه التطورات، داعيا القادة الصوماليين إلى إعلاء مصلحة البلاد فوق ّأي اعتبار والتمسك بالحوار وسيلة وحيدة لحل أي خلافات في وجهات النظر والبناء على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة القليلة الماضية تمهيداً لعقد الانتخابات العامة في البلاد في موعدها.

تجدر الاشارة إلي أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب التي عقدت الأسبوع الماضي على هامش الدورة الأخيرة لمجلس الجامعة كان قد تناول سبل دعم الجهود المبذولة لعقد الانتخابات الرئاسية في البلاد، واستمع إلى شرح مفصل من وزير خارجية الصومال حول احتياجات الصومال في هذه المرحلة.