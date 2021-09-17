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صلاح عبدالله لأحمد عز بعرض مسرحية علاء الدين: أنت ممثل جبار والمسرحية تدعو للفخر

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صلاح عبدالله لأحمد عز بعرض مسرحية علاء الدين: أنت ممثل جبار والمسرحية تدعو للفخر صلاح عبدالله لأحمد عز بعرض مسرحية علاء الدين: أنت ممثل جبار والمسرحية تدعو للفخر

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شهد أول عروض الموسم الجديد لمسرحية «علاء الدين» بطولة النجم أحمد عز، إقبال وحضور جماهيري كبير، أمس الخميس، على خشبة مسرح كايرو شو بمدينة السادس من اكتوبر.

واحتفي النجم أحمد عز بالفنان الكبير صلاح عبدالله الذي حرص على الجلوس وسط الجماهير لمشاهدة المسرحية، وقال عز: «يشرفني أن أقدم مسرح أمام أستاذي وعمي وصاحب فضل كبير عليا».

من جانبه، قال صلاح إن «العرض جيد جداً ملئ بالعناصر المبهرة والقصة والحدوتة جميلة، مسرح مواكب للتكنولوجيا الحديثه، أحمد عز نجم موهوب وجبار، كان يتنمي ويرغب في تقديم عمل مسرحي، نعم الخطوة تأخرت بعض الوقت، لكن أن تكون البداية بمسرحية في حجم علاء الدين هو أمر مهم جدا، عمل أنا فخور به جديد».

وحرص على حضور العرض أيضا الفنان اياد نصار، المطرب محمد الشرنوبي، شريف الدسوقي، سما ابراهيم، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

أعلن مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية علاء الدين للنجم احمد عز عن عودة العروض الجماهيرية بدءا من الخميس القادم على مسرح كايرو شو بالسادس من اكتوبر «موفنبيك» .

وأشار مجدي الهواري مخرج العرض والشريك المؤسس لكايرو شو إلى أن عودة العروض جاء استجابة لرغبة الجماهير بعد النجاح الساحق الذي حققته المسرحية منذ انطلاقها العام الماضي خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية ثم الإقبال الجماهيري منقطع النظير خلال فترة عرضها في الشهور الماضية.

المسرحية الاستعراضية الكوميدية«علاء الدين» يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام اسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.

المصرى اليوم

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