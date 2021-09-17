نائب: دعوة شيخ الأزهر لتدريب أئمة فرنسا لمحاربة الفكر المتطرف رسالة عالمية

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أيد النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب، دعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، لرئيس جامعة ليون الفرنسية، لتدريب أئمة فرنسا لمحاربة الفكر المتطرف، معتبراً هذه الدعوة ضمن الرسالة العالمية للازهر الشريف في مواجهة الافكار الارهابية والتكفيرية.

وأوضح«قورة» في بيان أصدره اليوم، أن اهتمام الأزهر بتعليم اللغات الأجنبية له تأثيراً علميًّا وثقافيًّا على حركة الفكر والتأليف والترجمة، مشيراً إلى أن الأزهر به مركز لتعليم اللغة الفرنسية لتأهيل طلاب الكليات العربية والشرعية لاستكمال مسيرتهم العلمية بالجامعات الفرنسية، وهناك تعاون دائم وفعال مع المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة في هذا الشأن.

واعتبر النائب، تأكيد رئيس الوفد الفرنسي على اهتمام جامعة ليون بالعمل مع شركاء أقوياء بحجم مؤسسة الأزهر من أجل التعاون في المجالات العلمية المشتركة مثل تبادل الزيارات والمهمات العلمية على مستوى الطلاب والأساتذة، وتعليم وتعلم اللغتين الفرنسية والعربية، وتدريب معلمي اللغة الفرنسية بأنه دليل قاطع على المكانة العالمية المرموقة التي يحظى بها الازهر الشريف وعلى دوره التنويري الكبير والمستنير ونشر سماحة الدين الاسلامى الحنيف

وكان الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، التقى بمقر مشيخة الأزهر، وفدًا من جامعة ليون الفرنسية ومسؤولين بالسفارة الفرنسية، برئاسة البروفسور جيم والكر نائب رئيس جامعة ليون الفرنسية للعلاقات الدولية، لبحث سبل التعاون العلمي والثقافي وتبادل الطلاب والأساتذة.

وأعرب الإمام الأكبر عن ترحيب الأزهر وعلمائه وطلابه بالوفد الفرنسي، معربًا عن اهتمامه بمثل هذه الزيارات التي تركز على الجوانب التعليمية والثقافية، نظرًا لما يحدثه التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات من تلاقي بين الشعوب والثقافات وهو أيسر الطرق وأفضلها للتعارف وإرساء السلام وقيم الحوار والعيش المشترك وفهم الصورة الصحيحة للأديان والمعتقدات والثقافات المختلفة، وأن الأزهر يرسخ لهذه المبادئ من خلال مناهجه المعتدلة التي لولا سلامتها ونقائها ما بقي الأزهر أكثر من ألف عام وبهذه القوة، وهو المكان المؤتمن على بيان الإسلام الحقيقي للناس في كل مكان.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على التعاون العلمي والثقافي وتبادل الزيارات والمهمات العلمية على مستوى الطلاب والأساتذة، واختيار ممثلين من الجهتين لبدء التنسيق للمضي قدمًا في تفعيل هذا الاتفاق والتعاون المشترك، وأن تتعدد مجالات التعاون بما يخدم العلاقات بين جامعتي الأزهر وليون، وألا يقتصر فقط على تعلم اللغات، بل يمتد إلى المجالات الأخرى مثل دراسة التاريخ والحضارة والجغرافيا وعلوم المصريات والطب والدراسات الإسلامية، وأبدى شيخ الأزهر استعداد الأزهر لتدريب أئمة فرنسا على بيان الصورة الصحيحة للإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة والاستفادة من هذا البرنامج المهم الذي استفادت منه دول عديدة حول العالم.