أخبار عاجلة

اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

انخفض 10 جنيهات .. في وعالميا صباح اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021

Print
انخفض 10 جنيهات .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 انخفض 10 جنيهات .. في وعالميا صباح اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

مازال سعر الذهب، صباح اليوم الجمعة، 17 سبتمبر 2021، منخفضا ومبتعدا عن حاجز 1800 دولارا، برغم ارتفاعه الطفيف الذى حققه مع بداية التداولات بالبورصة حيث انخفض الذهب مساء الخميس بشكل مفاجىء، بنسبة 2.22% بينما ارتفع صباح اليوم، بنسبة 0.24% فقط، واستقرت أسعار الذهب في عند الاسعار المنخفصة التى حققتها مساء الخميس، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى مصر بقيم تتراوح مابين 8 إلى 10 جنيهات دفعة واحدة فى استجابة للتراجع العالمى .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 883 إلى 885 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 772 إلى 774 جنيها وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 660 إلى 662 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر والتى تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب، من 6176 إلى 6192 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، ارتفاعا طفيفا مع بداية التداول بالبورصة ، بعدما حققت تراجعا كبيرا ومفاجئا مساء الخميس، وذلك عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة والتى جاءت مرتفعة بنسبة 0.7%، فى حين كانت التوقعات أن تنخفض بنسبة 0.8% .

وجاء ارتفاع الذهب اليوم بسبب انخفاض مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، حيث وارتفع الذهب فى العقود الآجلة خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.24% وكانت قد انخفضت فى ختام التدولات الأمس بنسبة 2.22% وتم التداول، اليوم عند 1761.25 دولارا للأوقية وتجد أسعار الذهب نقاط الدعم على 1745.50 دولارا والمقاومة عند 1810.60 دولارا ، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.11%

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 779.49 جنيها، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,763.20 $ .

عادت للانخفاض عالميا .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021

ارتفع بهذه القيمة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

ينتظر بيانات التضخم .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

انخفاض في انتظار بيانات هامة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة