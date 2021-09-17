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مازال سعر الذهب، صباح اليوم الجمعة، 17 سبتمبر 2021، منخفضا ومبتعدا عن حاجز 1800 دولارا، برغم ارتفاعه الطفيف الذى حققه مع بداية التداولات بالبورصة حيث انخفض الذهب مساء الخميس بشكل مفاجىء، بنسبة 2.22% بينما ارتفع صباح اليوم، بنسبة 0.24% فقط، واستقرت أسعار الذهب في مصر عند الاسعار المنخفصة التى حققتها مساء الخميس، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى مصر بقيم تتراوح مابين 8 إلى 10 جنيهات دفعة واحدة فى استجابة للتراجع العالمى .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 883 إلى 885 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 772 إلى 774 جنيها وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 660 إلى 662 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر والتى تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب، من 6176 إلى 6192 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، ارتفاعا طفيفا مع بداية التداول بالبورصة ، بعدما حققت تراجعا كبيرا ومفاجئا مساء الخميس، وذلك عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة والتى جاءت مرتفعة بنسبة 0.7%، فى حين كانت التوقعات أن تنخفض بنسبة 0.8% .

وجاء ارتفاع الذهب اليوم بسبب انخفاض مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، حيث وارتفع الذهب فى العقود الآجلة خلال الدورة الأسيوية بنسبة 0.24% وكانت قد انخفضت فى ختام التدولات الأمس بنسبة 2.22% وتم التداول، اليوم عند 1761.25 دولارا للأوقية وتجد أسعار الذهب نقاط الدعم على 1745.50 دولارا والمقاومة عند 1810.60 دولارا ، بينما انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.11%

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 779.49 جنيها، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,763.20 $ .

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