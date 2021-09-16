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حقق سعر الذهب، مساء اليوم الخميس، 16 سبتمبر 2021، خسائر كبيرة ومفاجئة ، خلال تداولات البورصة بسبب الانخفاض الكبير فى الأسعار ، كما انخفضت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير حيث انخفض ، ويتأثر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا فى مصر بقيمة 10 جنيهات دفعة واحدة فى استحابة للتراجع العالمى .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا 885 جنيها وكان فى الصباح 890 جنيها، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 772 جنيها وكان فى الصباح 782 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا 661 جنيها وكان فى الصباح 670 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر والتى تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب، من 6176 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم الخميس، تراجعا كبيرا ومفاجئا محققة خسائر للمتداولين بالبورصة، وذلك عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة والتى جاءت مرتفعة بنسبة 0.7%، فى حين كانت التوقعات أن تنخفض بنسبة 0.8%، وتسببت تلك البيانات فى صدمة كبيرة للذهب الذى تراجع بشكل كبير بينما ارتفع مؤشر الدولار ، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار .

وانخفض الذهب فى العقود الآجلة خلال جلسة الولايات المتحدة بنسبة 2.22% وهو أكبر انخفاض حققه منذ فترة طويلة، حيث تم التداول عند 1754.95 دولارا للأوقية وتجد أسعار الذهب الدعم على 1745.55 دولارا والمقارومة عند 1810 دولارا .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 774.73 جنيها، وكان فى الصباح، 788.96 جنيها، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,752.51 $ ، وكانت فى الصباح 1,785.34 $.

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