اتحاد الكرة يطلب السماح بالحضور الجماهيري في مباراة ليبيا

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خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الجهات المعنية مطالبًا السماح بالحضور الجماهيري في مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم .

وأكد الاتحاد في طلبه أهمية الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال مسيرته في تصفيات كأس العالم لما في ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب في مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير المصرية.

ويحتل المنتخب المصري وصافة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن ليبيا صاحبة الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب الجابوني في المركز الثالث بنقطة واحدة، ويتذيل منتخب أنجولا المجموعة بدون نقاط.