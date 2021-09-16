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انتشال جثة شاب من نهر النيل في كفر شكر

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انتشال جثة شاب من نهر النيل في كفر شكر انتشال جثة شاب من نهر النيل في كفر شكر

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عثر أهالى مدينة كفر شكر على جثة شاب طافية على مياه نهر النيل أمام مركز الشباب وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها داخل مستشفى كفر شكر لاتخاذ اللازم.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من من الأهالى بوجود جثة شاب طافية فوق سطح مياه نهر النيل.

انتقلت قوات الأمن والانقاذ النهرى وسيارة الإسعاف وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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