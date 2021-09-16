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إبراهيم عيسى: ستشهد قفزة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال 5 سنوات

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إبراهيم عيسى: مصر ستشهد قفزة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال 5 سنوات إبراهيم عيسى: ستشهد قفزة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال 5 سنوات

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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حقوق الإنسان شاملة لا تتجزأ ولا تخصص، والدفاع عنها عمل عظيم وشجاع، لافتًأ إلى أن الدول والمؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان تستحق الاحترام والاشادة.

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، إلى أن ستشهد قفزة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال الخمس سنوات القادمة، قائلا إن «العمى السياسي والعاطفي يعطل كثيرًا من الرؤية الحقيقة ويؤدي إلى التأويل والتفسير المغلوط للحقائق».

وأوضح إبراهيم عيسى، أن الحقوقيون يعطون الأولوية في حقوق الانسان للممارسات السياسية أو النخبة السياسية على وجه الخصوص، مؤكدًا أن جماعة الاخوان ترى أن تجديد الخطاب الديني فكرة حكومية، متابعًا أن المواجهات الأمنية أضعفت جماعة الإخوان، لكن المواجهات الفكرية كفيلة بالقضاء عليهم.

المصرى اليوم

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