يوسف القعيد: كتاب «يوميات هيكل» كُتب بالحب

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قال الروائي الكبير يوسف القعيد: «لا أدعي أن كتابي يوميات هيكل كتاب موضوعي، فالموضوعية بنت العقل الإنساني ولكني كتبت كتابي بالعاطفة وبالحب، تنازلت عن الموضوعية لأن القلب دخل في الكتابة».

وأوضح «القعيد» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس: «عندما بدأت الحملة على عبدالناصر بعد رحيله، وكان كل يوم بيطلع كتاب ضد عبدالناصر، كنت ازداد تمسكًا بما أؤمن به وأرى انه الصواب رغم أنه أبعد شيء عن السلوك الإنساني».

وتابع: «ممكن صداقتي بالكاتب الكبير محمد حسنين هيكل هي التي زادت من عمق وجداني تجاه عبدالناصر، لأنه حكالي عن عبدالناصر الإنسان أكثر من الزعيم والقائد».