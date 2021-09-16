أخبار عاجلة

أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
وفاة الطفلة ليال بعد حصولها على أغلى حقنة في العالم.. الحصول على حقنة الـ35 مليون جنيه ثم الرحيل -
ماجدة الرومى تصاب بإغماء ومحاولة إنقاذها خلال احيائها حفلا في الأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

التجديد للدكتور طارق عماره عميدا للمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ

Print
التجديد للدكتور طارق عماره عميدا للمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ التجديد للدكتور طارق عماره عميدا للمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر القرار الوزاري رقم 5521 بتاريخ 15/9/2021 بتجديد الثقة في الدكتور طارق عماره، عميدا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ لاخلاصه وتفانيه في العمل.

وقال عمارة إن هذه الثقة جاءت نتيجة الإخلاص والتعاون الصادق والعمل الجماعي الجاد على مدار العام المنقضي من جانب أعضاء مجلس إدارة المعهد وجميع القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والجهاز الإداري والأمن الإداري والخدمات المعاونة، مما يستوجب شكري وتقديري واحترامي ومحبتي لهم جميعأ.

وتابع: «أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعاً على خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات وأن نكون عند حسن ظنهم وأولياء أمورهم وأن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والسداد وصالح معهدنا العريق ومصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد التاجي عن قرار السيسي بإعداد مظلة تأمينية للفنانين: «إحنا محتاجين طبطبة ورعاية»

محمد التاجي عن قرار السيسي بإعداد مظلة تأمينية للفنانين: «إحنا محتاجين طبطبة ورعاية»

«حقوق الانسان» بـ«الشيوخ»: سيناء لم تشهد مشروعات قومية كبري إلا في عهد السيسي

«حقوق الانسان» بـ«الشيوخ»: سيناء لم تشهد مشروعات قومية كبري إلا في عهد السيسي

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس السيسي في وفاة المشير طنطاوي

القيادة تعزي "السيسي" في وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق

القيادة تعزي "السيسي" في وفاة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق