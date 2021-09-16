التجديد للدكتور طارق عماره عميدا للمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفرالشيخ

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صدر القرار الوزاري رقم 5521 بتاريخ 15/9/2021 بتجديد الثقة في الدكتور طارق عماره، عميدا للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ لاخلاصه وتفانيه في العمل.

وقال عمارة إن هذه الثقة جاءت نتيجة الإخلاص والتعاون الصادق والعمل الجماعي الجاد على مدار العام المنقضي من جانب أعضاء مجلس إدارة المعهد وجميع القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والجهاز الإداري والأمن الإداري والخدمات المعاونة، مما يستوجب شكري وتقديري واحترامي ومحبتي لهم جميعأ.

وتابع: «أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعاً على خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات وأن نكون عند حسن ظنهم وأولياء أمورهم وأن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والسداد وصالح معهدنا العريق ومصرنا الغالية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية».