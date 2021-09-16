خبيرة علاقات: مواقع التواصل الاجتماعي تقلل الشعور بالسعادة لهذا السبب

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شددت صابرين جابر، استشاري العلاقات الأسرية، على ضرورة الرضا والقناعة للشعور بالسعادة، معقبة: «كلمة حلوة ممكن تغير في ناس كثيرة، وتغير فيهم بشكل إيجابي».

ولفتت «جابر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، إلى ضرورة إعطاء طاقة ايجابية لكل من حولك، لأن هذا ينعكس بالإيجاب عليك، وعدم الاندماج على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزيد من الشعور بعدم الرضا من خلال الإطلاع على أفضل صور للآخرين.

ولفتت إلى أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرية، ولا تعكس الحياة للآخرين، متابعة: «مفيش حد خالي من المشاكل أو السلبيات، لازم ناخد هدنة من مواقع التواصل للشعور بالسعادة»