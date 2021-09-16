تعويضات عمال الحديد والصلب.. الفقي: لم نتوصل لاتفاق شامل مع وزير قطاع الأعمال

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قال المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، إنه ما زال التفاوض مع وزير قطاع الأعمال بشأن تعطل صرف تعويضات عمال الحديد والصلب، موضحا أنه يوجد بعض الخلافات تتعلق بتحديد الفترة الزمنية لحل أزمة التعويضات، وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق شامل.

وأضاف خالد الفقى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وافق على بعض البنود في اتفاقية العمل لكن توجد بنود آخرى لم يتم الموافقة عليها، مضيفا أن ذلك مخالف للقانون، ويوجد تحفظات أهمها تطبيق اتفاقية القومية للأسمنت طبقا للائحة الحديد والصلب.

وتابع عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية أنه ينبغي رفع الحد الأدنى للتعويضات إلى 2400 جنيه شهريا، لإعانة العمال على أمور الحياة، مضيفا أن الشباب هم عصب الصناعة، ورعايتهم واجبة على الجميع.