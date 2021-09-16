التعاون الخليجي: نتمنى أن يعمل الرئيس الإيراني الجديد على تقليل التوتر في المنطقة

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أعرب مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس 16 سبتمبر/أيلول، عن أمله في أن يعمل الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، على تخفيف حدّة التوتر في المنطقة.

وأوضح مجلس وزراء دول التعاون الخليجي عن أنه يأمل أن يقوم رئيسي بدور إيجابي في بناء الثقة بين دول مجلس التعاون وبلاده.

وشدد على ضرورة أن تشمل مفاوضات النووي الإيراني، معالجة أي سلوك مزعزع لاستقرار المنطقة، والمحافظة على سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية.

وأعلن المجلس أنه يقف إلى جانب الشعب الأفغاني، داعيًا جميع الدول إلى عدم التدخل في شؤون أفغانستان الداخلية.

ووجّه المجلس طلبًا بتحمّل مسؤولياته في تقديم الدعم الإنساني إلى أفغانستان.