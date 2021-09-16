السودان: مقتل وإصابة 4 من قوات الشرطة إثر هجوم 150 مسلحا عليهم

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أعلنت السلطات السودانية، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 4 من قوات الشرطة السودانية، إثر تعرضهم لهجوم من نحو 150 مسلحا، بمنطقة النهود، في ولاية «غرب كردفان».

وجاء في بيان مجلس الوزراء السوداني، «ينعي رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، ومجلس الوزراء للشعب السوداني كافة، الرقيب شرطة ياسر حامد وعريف شرطة محمد سليمان محمد، وإصابة شرطيين آخرين».

وأوضح البيان أن «قوة مشتركة بقسم شرطة فوجا بمحلية النهود، بولاية غرب كردفان، تعرضت لهجوم غادر من مجموعة تتكون من حوالي 150 مسلحا».

وأشار البيان إلى أن القوات التي تعرضت للهجوم يدخل من ضمن مسؤولياتها، حماية المجتمعات من انتشار الجريمة والسلاح غير الشرعي، لافتا إلى أن المسلحين قاموا بإتلاف مباني القسم والمحلية كما اعتدوا على سوق فوجا وطواحين الذهب.