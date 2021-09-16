أخبار عاجلة

بتكلفة 30 مليون دولار ريسوت للإسمنت ستبدأ تشغيل مصنعها الجديد بالدقم بحلول الربع الرابع من عام 2021 -
انقطاع المياه عن الحى السابع والمنطقة الثامنة بمدينة نصر 6 ساعات يومي الجمعة والسبت -
كورونا يتوحش بين الأطفال.. متحور دلتا يصيب مئات الآلاف من الأطفال حول العالم.. قواعد الفيروس تتغير -
تعذيب 150 شخص يعالجون من الأدمان.. تفاصيل مداهمة الداخلية لمصحة غير مرخصة بالجيزة -
تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
وفاة الطفلة ليال بعد حصولها على أغلى حقنة في العالم.. الحصول على حقنة الـ35 مليون جنيه ثم الرحيل -
ماجدة الرومى تصاب بإغماء ومحاولة إنقاذها خلال احيائها حفلا في الأردن -
إصابة 3 في حادث انقلاب توك توك على كورنيش المعادي -
علي طريقة رقصة شيكابالا.. قائد فريق المتعافين من الإدمان يرقص بالدوري -
ملاك الفن رشوان توفيق فى حوار الأسرار والذكريات:بدأ حياته بتجسيد شخصية عمر بن الخطاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المقاصة يحل أزمة «أوتشو»

Print
المقاصة يحل أزمة «أوتشو» المقاصة يحل أزمة «أوتشو»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسؤولو نادي للمقاصة برئاسة أحمد هويدي، في حل أزمة الأوغندي خالد أوتشو، لاعب خط وسط الفريق السابق، وذلك بعدما أقام اللاعب دعوى قضائية ضد النادي والمطالبة بالحصول على ٢٠٠ ألف دولار، قيمة مستحقاته المتأخرة.

وأبرم مسئولو النادي الفيومي تسوية مع اللاعب بعد رفع قضية في الكاس والرد على القضية التي تقدم بها اللاعب في الفيفا، حيث تم حل الأمر بشكل ودي والتسوية مع اللاعب.

وكان المقاصة في طريقه للهبوط لدوري الدرجة الثانية وإيقاف القيد قبل أن يتم حل الأمر بشكل ودي.

يذكر أن المقاصة، يعاني من أزمة مالية طاحنة وهو ما جعل مسؤولي النادي يقررون، بيع أبرز لاعبي الفريق خلال الميركاتو الصيفي على رأسهم باسم مرسي وعبدالله مجدي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

تاكيس جونياس: موسيماني أفضل مدرب في مصر

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)

«احتفلوا على الطريقة المصرية».. أصحاب عريس روماني يحولون يوم زفافه مأساة (فيديو)