المقاصة يحل أزمة «أوتشو»

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نجح مسؤولو نادي مصر للمقاصة برئاسة أحمد هويدي، في حل أزمة الأوغندي خالد أوتشو، لاعب خط وسط الفريق السابق، وذلك بعدما أقام اللاعب دعوى قضائية ضد النادي والمطالبة بالحصول على ٢٠٠ ألف دولار، قيمة مستحقاته المتأخرة.

وأبرم مسئولو النادي الفيومي تسوية مع اللاعب بعد رفع قضية في الكاس والرد على القضية التي تقدم بها اللاعب في الفيفا، حيث تم حل الأمر بشكل ودي والتسوية مع اللاعب.

وكان المقاصة في طريقه للهبوط لدوري الدرجة الثانية وإيقاف القيد قبل أن يتم حل الأمر بشكل ودي.

يذكر أن المقاصة، يعاني من أزمة مالية طاحنة وهو ما جعل مسؤولي النادي يقررون، بيع أبرز لاعبي الفريق خلال الميركاتو الصيفي على رأسهم باسم مرسي وعبدالله مجدي.