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«مفيش حسابات».. نيللي كريم تعلق على فارق السن بينها وبين زوجها

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«مفيش حسابات».. نيللي كريم تعلق على فارق السن بينها وبين زوجها «مفيش حسابات».. نيللي كريم تعلق على فارق السن بينها وبين زوجها

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ردت الفنانة نيللي كريم على الانتقادات والتعليقات الساخرة، التي تعرضت لها بسبب فارق السن بينها وبين زوجها، لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور، الذي يصغرها بـ8 سنوات، خاصة أن هشام هو الزوج الثالث لها، بينما هي أولى زيجاته.

قالت نيللي كريم خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «et بالعربي»، :«الحب مفهوش حسابات أول ما تبدي تحسب وتهتم بكلام الناس، هيجيلك هلع، أنا بمشي بمبدأ أمشي مع قلبك وإحساسك وهو توفيق من ربنا»

وأضافت:«قرار مش سهل لأي رجل أنه يتجوز من نجمة خاصة لو راجل شرقي وده بيحصل لما يكون الراجل عنده ثقة زايدة في نفسه مليون في المية، والناس تقول اللي عاوزة تقوله أهم حاجة إني مبسوطة وسيب الكلام للناس».

المصرى اليوم

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