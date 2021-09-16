جورج وسوف ونجوى كرم ونداء شرارة نجوم حفلات مهرجان «جرش»

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ننطلق فعاليات الدورة الـ 35 من مهرجان جرش للثقافة والفنون 22 سبتمبر الجاري، بحضور وزراء وضيوف من الأردن والدول العربية، وستحضر الحفل من مصر وزيرة الثقافة الدكتوره إيناس عبدالدايم، ومن المقرر أن تحيي حفل الافتتاح الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

يستضيف المهرجان بدورته الحالية عدد كبير من الفرق العالمية بعد غياب فمن اليونان يستقبل الفرقة اليونانية للفنون الشعبية، إلى جانب فرقة الفنون الشعبية الأذربيجانية وتشارك كوريا الجنوبية أيضا بفرقة b boy، ومن مصر سيكون هنالك عرض مميز لفرقة أوبرا القاهرة للفنون الشعبية، بالإضافة إلى 40 فرقة أردنية من كافة المناطق و70 فنانًا اردنيا منهم عمر العبدلات، ونداء شرارة، وسهير عودة، ومكادي نحاس، وجهاد سركيسو، وحسين السلمان، وأسامة جبور و300 موسيقي، إلى جانب حضور نجوم عرب كبار من بينهم جورج وسوف، واللبنانية نجوى كرم، والسوري حسين الديك، ومن العراق الفنان سيف نبيل .



يحضر المهرجان هذا العام قرابة 270 شاعرًا وأديبا من مختلف الدول العربية، ليشاركوا ضمن فعالياته الثقافية بأمسيات شعرية وقراءات نقدية أدبية، ومن أهم الأسماء، أحمد الشهاوي (مصر)، وبروين حبيب (البحرين )، وزاهي وهبي( لبنان)، ومأمون النطاح (العراق)، وسيكون هناك أيضا ملتقى جرش النقدي للدراما العربية بمشاركة نجوم الدراما من مصر الفنانة صابرين، ومن الكويت داود حسين، ومن لبنان تقلا شمعون، ومن الأردن نادره عمران وزهير النوباني».