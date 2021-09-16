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تمكن فريق جالاتا سراي التركي من تحقيق الفوز على ضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وفشل ستراكوشا حارس مرمى الفريق الإيطالي في الإمساك بالكرة عند الدقيقة 67 ليضعها في شباكه عن طريق الخطأ، وشارك الدولي المصري مصطفى محمد كبديل عند الدقيقة 90 بدلًا من ألكسندر سيكالداو.

ويتصدر جالاتا سراي قمة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط فيما يتواجد مارسيليا في الوصافة بنقطة واحدة بعد تعادله مع لوكوموتيف موسكو صاحب المركز الثالث، ويتذيل لاتسيو ترتي بالمجموعة.