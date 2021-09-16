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بلقيس فتحي تظهر المعالم التراثية بجنوب بـ«جنوب الدرب» ( وصور)

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بلقيس فتحي تظهر المعالم التراثية بجنوب السعودية بـ«جنوب الدرب» (فيديو وصور) بلقيس فتحي تظهر المعالم التراثية بجنوب بـ«جنوب الدرب» ( وصور)

لاقتراحات اماكن الخروج

حققت الفنانة بلقيس ردود أفعال أيجابية من الجمهور العربي خلال الساعات الماضية بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية «جنوب الدرب» الذي قدمته مع المخرج سلطان العبدمحسن.

وقدمت بلقيس الأغنية باللهجة لتحتل صداره الترند في السعودية وعدد من الدول العربية على منصات السوشيال ميديا حيث وصلت نسبة مشاهدة الأغنية لمليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وظهرت بلقيس فتحي في أغنية «جنوب الدرب» بالملابس البدوية لإظهار التقاليد الخاصة بأهل هذه المنطقة العريقة التي تمتلك تاريخ كبيرمن التراث والفلكلور.

وقامت بتسليط الضوء على الاماكن الجذابه في منطقه الجنوب هناك، وظهرت وهي تمارس العديد من الانشطة الرياضية والترفيهية التي روجت من خلالها للسياحة في منطقة الجنوب السعودي.

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية «جنوب الدرب» مع كل من الشاعر والمحلن تركي الشريف والموزع الموسيقي محمد سلطان، ومكس وماستر المهندس محمد عصمت، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج سلطان العبدالمحسن.

كلمات أغنية جنوب الدرب

أهلّ عبرة ورا عبرة

والقلب ميّت وانتهى صبره

والعين عميَت واتّضح شيبي

يا أهل الهوا بالله دلوني

صابر على ضيمي ومغبوني

ولا لقيت اللي يدلّني

على جنوب الدرب ودوني

لديار خلاني ودوا عيوني

ما عادني أطيق فرقاهم

مليت انا وياخوفي ينسوني

أمسيت ضامر ليالي

الشوق شاغللي بالي

ومن يشتهي اللقمة

وفاقدلو غالي ؟!

وكانت بلقيس فتحي قد طرحت مؤخرا أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان «دبلوماسي» وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية أقتربت من 8 ملايين مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها في يوم 20 أغسطس الماضي.

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية «دبلوماسي»، والتي تغازل فيها الجمهور المصري، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في تحت قيادة المخرج على أبوطالب.

المصرى اليوم

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