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«النهضة» التونسية تدعو إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان

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«النهضة» التونسية تدعو إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان «النهضة» التونسية تدعو إلى إنهاء الإجراءات الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان

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دعت حركة «النهضة» التونسية اليوم الخميس إلى التسريع في إنهاء الإجراءات الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان.

وشددت الحركة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي على ضرورة تعيين شخصية تُكلف بتشكيل «حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في ظرف يتسم بصعوبات حادة».

وأكدت الحركة أن «لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل وتكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة».

وأضافت أن دستور 2014 هو «ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبل» للسلام سنة 2015.

وجدد المكتب التنفيذي للحركة رفضه «التضييق على الحريات العامة والشخصية والمحاكمة العسكرية لمدنيين والوضع تحت الإقامة الجبرية والمس بحرية التنقل دون إذن قضائي».

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي عن إجراءات من ضمنها إعفاء رئيس ، وتجميد عمل واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه الرئيس.

المصرى اليوم

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