أخبار عاجلة

تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه -
وفاة الطفلة ليال بعد حصولها على أغلى حقنة في العالم.. الحصول على حقنة الـ35 مليون جنيه ثم الرحيل -
ماجدة الرومى تصاب بإغماء ومحاولة إنقاذها خلال احيائها حفلا في الأردن -
إصابة 3 في حادث انقلاب توك توك على كورنيش المعادي -
علي طريقة رقصة شيكابالا.. قائد فريق المتعافين من الإدمان يرقص بالدوري -
ملاك الفن رشوان توفيق فى حوار الأسرار والذكريات:بدأ حياته بتجسيد شخصية عمر بن الخطاب -
عمره ٦ شهور وقلبه بيضخ دم شمال ويمين ومولد بكلية واحدة.. رضيع يحتاج قلب مفتوح وأهله ينتظرون الأمل -
أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل -
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: تطبيق «توكلنا» ينظم مواعيد تلقى جرعات لقاح كورونا

Print
السعودية : تطبيق «توكلنا» ينظم مواعيد تلقى جرعات لقاح كورونا : تطبيق «توكلنا» ينظم مواعيد تلقى جرعات لقاح كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر تطبيق «توكلنا» السعودي تحديثات جديدة بخصوص مواعيد تلقي لقاحات كورونا وإمكانية إلغاء مواعيد التطعيم أو تأجيلها.

وأوضح التطبيق أنه «يمكن إلغاء الموعد الذي تم حجزه للتطعيم بلقاح كورونا قبل أخذ الجرعة الأولى مع تحديد السبب، وبعد ذلك لا يمكن إلغاء الجرعة الثانية، ولكن يمكن إعادة جدولتها».

وفيما يخص تحديد الحالة الصحية للمصاب، أوضح التطبيق أن «محصن جرعة أولى» باللون الأخضر الغامق في «توكلنا» لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوما بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 180 يوما من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو ثبوت الإصابة.

كما تظهر الحالة الصحية «متعافي وتلقى جرعة» في حال تعافي المستخدم بعد الإصابة وتلقيه الجرعة الأولى، وفي حال تلقي الجرعتين سيتم تحويل الحالة إلى «محصن أكمل الجرعات».

يذكر أن تطبيق «توكلنا» معتمد في للدلالة على الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة مع الشركاء في القطاع الحكومي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني 91 بمشاركة المواطنين.. و"سبق" ترصد

السفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني 91 بمشاركة المواطنين.. و"سبق" ترصد

السعودية تقود العالم نحو التعافي الاقتصادي من تداعيات «كورونا» من خلال رئاستها قمة «العشرين»

السعودية تقود العالم نحو التعافي الاقتصادي من تداعيات «كورونا» من خلال رئاستها قمة «العشرين»