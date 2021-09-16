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نشر تطبيق «توكلنا» السعودي تحديثات جديدة بخصوص مواعيد تلقي لقاحات كورونا وإمكانية إلغاء مواعيد التطعيم أو تأجيلها.

وأوضح التطبيق أنه «يمكن إلغاء الموعد الذي تم حجزه للتطعيم بلقاح كورونا قبل أخذ الجرعة الأولى مع تحديد السبب، وبعد ذلك لا يمكن إلغاء الجرعة الثانية، ولكن يمكن إعادة جدولتها».

وفيما يخص تحديد الحالة الصحية للمصاب، أوضح التطبيق أن «محصن جرعة أولى» باللون الأخضر الغامق في «توكلنا» لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوما بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 180 يوما من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو ثبوت الإصابة.

كما تظهر الحالة الصحية «متعافي وتلقى جرعة» في حال تعافي المستخدم بعد الإصابة وتلقيه الجرعة الأولى، وفي حال تلقي الجرعتين سيتم تحويل الحالة إلى «محصن أكمل الجرعات».

يذكر أن تطبيق «توكلنا» معتمد في السعودية للدلالة على الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة مع الشركاء في القطاع الحكومي.