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الطائي يحصد أُولى نقاطه.. بعد تعادله السلبي مع الباطن

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في افتتاح الجولة الخامسة من دوري المحترفين

الطائي يحصد أُولى نقاطه.. بعد تعادله السلبي مع الباطن

خطف الطائي أول نقطة له في تاريخه بدوري المحترفين السعودي بعدما فرض التعادل السلبي على مضيفه الباطن، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب نادي الباطن لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حصد الطائي أُولى نقاطه هذا الموسم ليبقى في المركز السادس عشر والأخير، في حين رفع الباطن رصيده إلى 5 نقاط بالمركز التاسع.

الطائي يحصد أُولى نقاطه.. بعد تعادله السلبي مع الباطن

الباطن الطائي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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