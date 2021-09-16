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اتحاد الكرة يتلقى طلبات لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية

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اتحاد الكرة يتلقى طلبات لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية اتحاد الكرة يتلقى طلبات لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية

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تلقى اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد عددا من الطلبات الخاصة من الأندية الأعضاء تتضمن عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

وقد رحب الاتحاد بكل تقدير بما تلقاه باعتباره حق أصيل للجمعية العمومية، حيث كلف الإدارة القانونية بالجبلاية بدراسة الطلبات والاجراءات الخاصة بتنفيذها، على أن يتم الانتهاء من هذه الدراسة خلال 48 ساعة.

كما سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي والجهات المعنية، لضمان صحة الانعقاد بما يتفق مع صحيح اللائحة السارية، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد اجتماعه خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن الخطوات الواجبة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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