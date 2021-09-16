«أنا السبب».. والد «فتاة سيتي ستارز» يكشف اللحظات الأخيرة في حياة ابنته

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كشف والد «فتاة مول سيتي ستارز إن ابنته وتدعي «ميار» 23 سنة، انتحرت داخل المول بإلقاء نفسها من الطابق السادس بسبب تعرضها لازمة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة بسبب منعها من الخروج بشكل مستمر مع صديقتها.

وأضاف والد الفتاة في التحقيقات أنه كان يطلب من ابنته عدم الخروج من المنزل بشكل يومي حفاظا عليها ولكن الفتاة المتوفية كانت تتشاجر معه بسبب التضييق عليها، مؤكدا أن ابنته خرجت في المرة الأخيرة برفقة زميلتها «نيرة» طالبة بكلية طب الأسنان.

وقالت«نيرة» صديقة «فتاة مول سيتي ستارز» إنها كانت مع صديقتها «ميار» المتوفية يوم الحادث داخل كافيه «سيلنترو» بسيتى ستارز حتى الساعة الخامسة مساء وبعدها انصرفت وتركتها بمفردها.

وأضافت أن صديقتها المتوفية كانت تعاني من حالة نفسية واكتئاب شديد خلال الفترة الأخيرة لشعورها أن أهلها يعاملونها باضطهاد وسوء المعاملة، وقالت «ميار» اخبرتني برغبتها في الانتحار، لكني لم أكن متخيلة أنها ستقدم على الانتحار بالفعل.

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أكدت التحريات مباحث القاهرة أن حادث فتاة مول سيتي ستارز، انتحار ولا توجد أي شبة جنائية في الحادث، وقالت أن المتوفية كانت تمر بحالة نفسية سيئة، اتصلت يوم الحادث بصديقتها لتقابلها، واتفقا على أن اللقاء في مول سيتي ستارز، بالقرب من منزلها، وتحدثت معها عن شعورها باكتئاب شديدة بسبب الاضطهاد وسوء المعامة أسرتها ولهذا فكرت في الانتحار.

قررت النيابة العامة انتداب طب شرعي لتشريح جثة فتاة سيتي ستارز للتأكيد من سبب الوفاة، وتحفظت النيابة على مقطع فيديو مدته 37 ثانية وثق لحظة انتحار الفتاة بالمول.