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قرارات رئيس جامعة قناة السويس باستكمال تشكيل هيكل القيادات بكلية الطب البيطري

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قرارات رئيس جامعة قناة السويس باستكمال تشكيل هيكل القيادات بكلية الطب البيطري قرارات رئيس جامعة قناة السويس باستكمال تشكيل هيكل القيادات بكلية الطب البيطري

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أصدر الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عددا من القرارات بكلية الطب البيطري، ضماناً لانتظام العملية التعليمية مع اليوم الأول للدراسة بالعام الأكاديمي الجديد ٢٠٢١-٢٠٢٢ .

حيث أصدر زكى قرار بتكليف وكلاء جدد بالكلية تعيين الدكتور محمد الشبراوي غانم السيد الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد على محمد موسى الأستاذ بقسم التشريح والأجنة وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وتعيين الدكتور عبدالمنعم أحمد المليجي الأستاذ المتفرغ بقسم الباثولوجيا رئيسا لمجلس القسم، والدكتور محمد مصطفى عبدالدايم الأستاذ بقسم الفيرولوجيا رئيسا لمجلس القسم، والدكتورة رانيا حلمي عبده الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم رئيسا لمجلس القسم، والدكتور محمد مصطفى محمود الأستاذ بقسم طب الحيوان رئيسا لمجلس القسم.

المصرى اليوم

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