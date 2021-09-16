أخبار عاجلة

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل -
"الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على عسير تشمل عدة محافظات -
محافظ تربة والمسؤولون يهنئون القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 91 -
القنصلية العامة والملحقية الثقافية بنيوزيلندا تحتفلان باليوم الوطني -
المسند: اليوم وغدًا تشرق الشمس من الشرق تمامًا 90 درجة -
النائب العام يلتقي بعضوات النيابة العامة عقب انتهاء دورة تأهيلهن -
بناءاً على رغبة العملاء.. تويوتا تندرا 2022 لديها باب خلفي -
رصد "فقاعة" عملاقة في الفضاء.. وعلماء الفلك يحتارون في تفسيرها -
بمناسبة اليوم الوطني.. شاهد مبنى رئاسة الحرمين ومرافقها تتوشح باللون الأخضر -
"التجارة" تشهّر بمنشأة خالفت شروط وضوابط التخفيضات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري الأمراض الجرثومية: اللقاحات الملجأ الوحيد أمامنا للحماية من كورونا

Print
استشاري الأمراض الجرثومية: اللقاحات الملجأ الوحيد أمامنا للحماية من كورونا استشاري الأمراض الجرثومية: اللقاحات الملجأ الوحيد أمامنا للحماية من كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور غسان الأعور، استشاري الأمراض الجرثومية، إن في تزايد مستمر في الكثير من دول العالم بناء على التقارير العالمية التي تثبت أن العالم أمام وباء كبير لم يتمكن من القضاء عليه حتى الآن.

وأكد الدكتور غسان الأعور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «النيل للأخبار»، أن بعض الدول التي تشهد استقرارا في عدد الحالات تعاني أيضاً من ارتفاع الحالات القديمة التي أصيبت قبل الاستقرار، لذا ما زال العالم كله يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حتى نستطيع حصر الفيروس ومنع تحوره أكثر من ذلك.

وأضاف في حديثه أن اللقاحات هي السلاح الوحيد الذي أمامنا حتى وقتنا هذا لمواجهة هذا الفيروس ومتحوراته، مشيراً إلى أن الكثير من دول العالم الثالث لم تأخذ الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن، وعلى النقيض نجد أن الدول الأوروبية بدأت في الجرعتين الثانية والثالثة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا بعد ساعات من مرافقة رئيس بلاده

إصابة وزير الصحة البرازيلي بفيروس كورونا بعد ساعات من مرافقة رئيس بلاده

صحة الشرقية تناقش تطوير الخدمات الطبية ومواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا

صحة الشرقية تناقش تطوير الخدمات الطبية ومواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا