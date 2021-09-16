استشاري الأمراض الجرثومية: اللقاحات الملجأ الوحيد أمامنا للحماية من كورونا

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قال الدكتور غسان الأعور، استشاري الأمراض الجرثومية، إن فيروس كورونا في تزايد مستمر في الكثير من دول العالم بناء على التقارير العالمية التي تثبت أن العالم أمام وباء كبير لم يتمكن من القضاء عليه حتى الآن.

وأكد الدكتور غسان الأعور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «النيل للأخبار»، أن بعض الدول التي تشهد استقرارا في عدد الحالات تعاني أيضاً من ارتفاع الحالات القديمة التي أصيبت قبل الاستقرار، لذا ما زال العالم كله يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حتى نستطيع حصر الفيروس ومنع تحوره أكثر من ذلك.

وأضاف في حديثه أن اللقاحات هي السلاح الوحيد الذي أمامنا حتى وقتنا هذا لمواجهة هذا الفيروس ومتحوراته، مشيراً إلى أن الكثير من دول العالم الثالث لم تأخذ الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن، وعلى النقيض نجد أن الدول الأوروبية بدأت في الجرعتين الثانية والثالثة.