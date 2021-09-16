★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، إنه لا أحد يدري تكلفة الخدمة الطبية الحقيقية في مصر، موضحًا أن كل مستشفى له إمكانياته وأجهزته والرعاية التي يقدمها.

وأضاف خالد سمير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد في حال لم تستطع المستشفى توفير قيمة التكلفة فلن تتمكن من تقديم الرعاية الصحية للمرضى، مضيفا أن الخدمة تكلفتها متساوية سواء في المستشفيات الخاصة أو الحكومية.

وتابع أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء سابقا أنه من حق الطبيب الذي يعمل في المستشفيات العامة الحصول على أجر عادل مقابل الخدمة الطبية التي يقدمها، كي لا يتكاسل في تقديم الرعاية الواجبة، موضحًا هناك تفاوت في التكلفة التي يدفعها المريض في المستشفيات الخاصة وما يقابلها في الحكومية وهذا سبب عدم معرفة التكلفة الحقيقية.