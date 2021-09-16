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جمعية الأورمان تطلق مبادرة العقيقة للقرى الأكثر احتياجا في كفرالشيخ

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جمعية الأورمان تطلق مبادرة العقيقة للقرى الأكثر احتياجا في كفرالشيخ جمعية الأورمان تطلق مبادرة العقيقة للقرى الأكثر احتياجا في كفرالشيخ

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أطلقت جمعية الأورمان مبادرة جديدة تحت شعار «العقيقة» لدعم الأطفال الأيتام وأصحاب الهمم والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم بالقرى الأكثر احتياجًا بكفرالشيخ .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في تصريح اليوم الخميس، أن المبادرة «العقيقة» مشروع إنساني خيري وهي شكرًا لله تعالى على نعمة الولد ذكرًا كان أم أنثى، حيث يستطيع المواطن التبرع بثمن 2 خروف للولد بمبلغ 9 آلاف جنيها، أو بقيمة خروف واحد للبنت بـ 4500 جنيه، مؤكدا أن المبادرة هي دعوة للمواطنين وحثهم على التبرع للمساهمة والمشاركة المجتمعية.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية من خلال المبادرة تعمل على استكمال مسيرتها في دعم ورعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وتستهدف تقديم أفضل خدمة أفضل لهم، لرفع مستوى المعيشة لهذه الفئات، وأنها تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

يذكر أن جمعية الأورمان هي منظمة مصرية أهلية، غير حكومية، لا تهدف إلى الربح، أنشئت عام 1993 بوزارة التضامن الاجتماعي، تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجاً، دون أي تمييز دينى أو سياسي، وذلك بشكل مؤسسي متطور ويؤكد دور العمل الأهلى في تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً، وتعتمد الجمعية في تمويلها على التبرعات العينية والنقدية من المصريين داخل وخارجها.

المصرى اليوم

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