وزير قطاع الأعمال يستعرض أنشطة «جسور» خلال لقائه وفد جمعية شباب الأعمال

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التقى مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الوزارة والجمعية المصرية لشباب الأعمال، حيث تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام الترويج لـ 30 ألف منتج عبر كتالوج «جسور» خلال ستة شهور، فيما تطرق اللقاء إلى أهم المشروعات التي تعمل عليها وزارة قطاع الأعمال في قطاعات الزراعة والصناعة والغزل والنسيج والتطوير العقارى وعدد من المشروعات الأخرى.

من جانبه قال جمال أبوعلى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن «الجمعية» تعمل على تعزيز التعاون المشترك مع جميع الوزارات الاقتصادية، بهدف دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق شراكة متكاملة بين مجتمع الأعمال والمسؤولين الحكوميين بمختلف الوزارات والهيئات، مضيفا: «شباب الأعمال لهم دور حقيقى في المشاركة الفاعلة لكافة عناصر الاقتصاد الوطنى على مدار السنوات الماضية».

وأضاف أبوعلى أن الشركات أعضاء الجمعية مهتمة بالشراكة والتعاون المثمر مع وزارة قطاع الأعمال في شتى القطاعات وجاهزة لدعم وتطوير أراضى ومصانع ومشروعات الوزارة في إطار رؤية الوزارة والسياسة الاقتصادية للدولة.

وأضاف أبوعلى أن اللقاء تطرق إلى محاور هامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً من خلال مبادرة جسور، حيث تطرق اللقاء إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص في وضع خطط والمشاركة في دعم شركات قطاع الأعمال واستفادة القطاع الخاص المصرى من مواردها، كما اتفق مع وزير قطاع الأعمال على ترشيح كوادر من الجمعية المصرية لشباب الأعمال للاستفادة من خبراتهم بشركات قطاع الأعمال.

من جانبه قال المهندس بسام الشنوانى، الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مبادرة جسور، التي تسعى وزارة قطاع الأعمال من خلالها للترويج للمنتجات، من المقرر أن تتم بالتعاون مع 5 آلاف مصنع ومنتج، مضيفاً أن إطلاق قطاع الأعمال منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية لوضعها في كتالوج «جسور» الذي تطبقه شركة النصر للاستيراد والتصدير، أمر في غاية الأهمية، يستهدف توفير خدمات الشحن والتخزين والتسويق وضمان التصدير للمنتجات المصرية في جميع أنحاء العالم.

وشدد الشنوانى على أن الكتالوج يستهدف الوصول بمنتجات مصر إلى 35 دولة من خلال 16 مركزا عالميا، بالإضافة لفرعين في شرق إفريقيا سيتم افتتاحهما من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما يقدم مشروع جسور حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين للوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية، والتى تتضمن خدمات التخزين والتأمين والتمويل والتحصيل، إضافة إلى إتاحة البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى أن الوزير عرض ١٤ فرصة بمجال الزراعة بشرق العوينات والتربية الحيوانية.

الجدير بالذكر أن اللقاء حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال ورؤساء ونواب اللجان، منهم محمد عبدالرحمن، ومحمد أبوباشا، ومحمد صباح، وعمرو إمام، وعبدالرحمن عسل، ومروان الشنوانى، بالإضافة إلى سوزان صالح، المدير التنفيذى للجمعية، فيما تطرق الاجتماع إلى محاور أخرى، منها ما يتعلق بمشروعات وزارة قطاع الأعمال بالزراعة بتوشكى، وتحديداً القطن قصير التيلة.