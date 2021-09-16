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قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة قادت خلال الأشهر الماضية المشاورات الوطنية للإعداد للإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة، لتحديد الأطر الرئيسية للتعاون وفقًا للأولويات الوطنية.

وبحثت وزيرة التعاون، خلال لقاءٍ مع الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للدول العربية خالدة بوزار، العلاقات الاقتصادية المشتركة، وأوجه التعاون بين مصر والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، فى إطار سعى الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وتناول اللقاء الدور الذى تنفذه الوزارة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين وإطلاعها على مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى «2022 - 2025»، وكيفية تنشيط التعاون مع البرنامج لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الإفريقية، فضلًا عن بحث الجهود المصرية الهادفة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022.

وتطرقت «رانيا» إلى الخطوة التى نفذتها «التعاون الدولى» لمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، ومساهمتها فى تحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استنادًا إلى المعايير والمناهج العالمية لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وأكدت أن التعاون بين بلدان الجنوب أداة مهمة من أدوات التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية بها، لافتة إلى أهمية إعادة تنشيط أكاديمية التعاون بين هذه البلدان.

ونقلت الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للدول العربية، لوزيرة التعاون الدولى، تهنئة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أكيم شتاينر، على انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، والرؤية الجديدة التى تعمل من خلالها الوزارة على تعزيز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.

وقالت «بوزار» إنه عقب اعتماد الاستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى للفترة «2022 - 2025»، سيطلق المكتب القطرى المشاورات مع الحكومة بشأن أولويات المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى والجهات الحكومية، ومن المقرر أن تركز الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على العديد من المجالات، بينها المساواة بين الجنسين، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والحوكمة والطاقة والبيئة ومكافحة تغير المناخ مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت «بوزار» إلى سعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتعزيز العمل المشترك مع الحكومة، للاستفادة من الخبرات فى مطابقة التمويل الإنمائى مع أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة تغير المناخ، ونقل هذه التجارب للدول الإفريقية.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تأسس فى عام 1965 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كوكالة تابعة للمنظمة العالمية، ويعمل فى 170 دولة للقضاء على الفقر، والحد من أوجه عدم المساواة، وتعزيز المرونة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. فى حين يشرف المكتب الإقليمى للبرنامج للدول العربية على البرامج القطرية لـ17 دولة، بينها مصر.