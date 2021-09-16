التهرب الضريبى في الإسكندرية تحرر 16 محضرا لبضائع بقيمة 351 ألف جنيه

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حرر رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، بإشراف محمود عبدالواحد، بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بالإسكندرية، برئاسة اللواء عادل نافع، الخميس 16 محضر ضبط بضائع متنوعة أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية لبعض المحلات التجارية بوسط وشرق الإسكندرية بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وتشكلت لجنة الضبط من عبدالسلام طارق العشرى مدير إدارة التحريات والضبط وطارق زاهر فراويله مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وتامر زهران ومحمد عيسي وسامح خشب ومحمد شحاتة وبسام الشرقاوي والعقيد محمد نجم والمقدم أحمد حلمي والمقدم حازم عفيفي والرائد عادل الركايبي والرائد أحمد عبدالمنعم والقوة المرافقة.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن ملابس وإكسسوار محمول ولعب أطفال وسراير وكراسي طبية وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير اومستندات، تفيد بسداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفه لأحكام المادة ٨ من قانون الجمارك ٢٠٧ لسنه ٢٠٢٠، وبلغت قيمه المضبوطات 351 ألف جنيه. وتم التصالح في جميع المحاضر وذلك بعد دفع جميع الغرامات والرسوم المقررة.