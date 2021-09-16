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«البترول»: التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الأسفلت بالسويس أكتوبر المقبل

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«البترول»: التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الأسفلت بالسويس أكتوبر المقبل «البترول»: التشغيل التجريبي لمصنع إنتاج الأسفلت بالسويس أكتوبر المقبل

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قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصنع إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول سيشهد تجارب التشغيل الشهر القادم، مضيفا أن المشروع سيسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج المهم فى ظل النهضة التى تشهدها منظومة الطرق الجديدة.

وأشار الملا، خلال الجمعية العامة لشركة السويس لتصنيع البترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020/2021، إلى اتجاه قطاع البترول لتوطين الصناعة المحلية، مشيداً بأداء شركات البترول، وعلى رأسها شركة بتروجت، فى تنفيذ المشروعات المختلفة فى مجمعات التكرير، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.

وأوضحت نتائج الأعمال التى استعرضها الكيميائى هشام فتحى، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، أن كميات الخام التى تم تكريرها بلغت حوالى 2ر2 مليون طن، حيث ساهم إنتاجه من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلية، كما تم تسليم حوالى 76 ألف طن من الديزل و3 آلاف طن من المازوت منخفض الكبريت إلى شركة النصر للبترول للتصدير.

وأضاف فتحى أنه جارٍ حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بالشركة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية، وتشمل هذه المشروعات توريد وتركيب فاصلين أملاح لوحدات التقطير 1 و2، لتوفير التغذية المطلوبة للوحدات الجديدة بمجمع التفحيم والأسفلت، كما جارٍ إنشاء 12 مستودعا لزيادة السعة التخزينية للمنتجات البترولية.

وكذلك إنشاء خط جديد قطر 24 بوصة لنقل المنتجات البترولية من الشركة إلى مرسى الناقلات بهدف زيادة تسهيلات التشغيل لاستيراد وتصدير المنتجات البترولية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسفلت لتلبية الاستهلاك المحلى المتزايد من منتج الأسفلت اللازم لتنفيذ مشروعات الطرق الجيدة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل.

المصرى اليوم

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