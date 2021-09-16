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6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 6 وفيات و1116 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :– أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 وفيات و1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10574 وفاة و810559 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.41 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الأربعاء.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12468 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 87 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 69 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 504 حالات.

وأشار الموجز إلى تسجيل 893 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 787517 حالة.

كما أشار إلى إجراء 32710 فحوص مخبرية، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9678046 فحوص.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 4 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 24 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9  بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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