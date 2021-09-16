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قال عادل لمعي، ممثل غرفة الملاحة المصرية، خلال كلمته بالجلسة الثانية من منتدى بورسعيد الاقتصادي المنعقد بمحافظة بورسعيد على مدار يومين، إن الرئيس السيسي سخر كل الإمكانيات للنهوض بهذه المنطقة الواعية، واليوم لدينا ما يقرب من 5 كيلومتر طولي أرصفة ظهير صناعي ولوجيستي، وبالفعل نحن كقطاع خاص ورجال أعمال نحتاج لمزيد من المزايا المقدمة من رجال الأعمال، وبدون رجال الأعمال المصريين لن يكون هنا عرب أو أجانب.

وأضاف لمعي خلال كلمته: «وبرغم لك فلابد من تقديم مزيد من المزايا والتسهيلات في المشروعات اللوجستية والبحرية وغيرها، فقد كانت سمعة مصر على المحك وقت السفينة الجانحة، لكن قناة السويس برجالها الأوفياء استطاعوا في 6 أيام إنهاء الأزمة».

وتابع لمعي: «لدينا بنية تحتية محترمة لكن نحتاج مزيدًا من التسهيلات، فحجم التجارة الائتمانية في مصر تبلغ 80 مليار جنيه مصري وسؤالنا هو: هل المناطق اللوجستية عندنا مؤهلة لاستيعاب هذا الرقم؟»، مؤكدًا أن رئيس الوزراء افتتح المركز اللوجستي العالمي في العاشر من رمضان ونحتاج لمثل هذه المشروعات في منطقة شرق بورسعيد.