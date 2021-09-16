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رئيس هيئة قناة السويس: «شرق بورسعيد» تطورت بقوة وأصبحت جاهزة لاستقبال الصناعات

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رئيس هيئة قناة السويس: «شرق بورسعيد» تطورت بقوة وأصبحت جاهزة لاستقبال الصناعات رئيس هيئة قناة السويس: «شرق بورسعيد» تطورت بقوة وأصبحت جاهزة لاستقبال الصناعات

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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، أن محافظة بورسعيد هي ملتقى 3 قارات، وتحدها «قناة السويس» وهي أهم مجرى ملاحي في العالم، لافتا أن منطقة شرق بورسعيد تطورت بشكل كبير وأصبحت منطقة واعدة وجاهزة لاستقبال مختلف الصناعات.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من جلسات منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة تحت عنوان «شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية – قاطرة تنمية » وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن موانئ بورسعيد أصبحت تعمل بأنظمة الجيل الرابع، وأصبح بها صناعات لم تكن موجودة في السابق، نتيجة للتجهيز الجيد إلى شهدته المنطقة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة الثقة في قناة السويس، بعد نجاح رجالنا في إنقاذ السفينة الجانحة إيفر جيفن، في وقت قياسي لم يتجاوز 6 أيام في حين أن أغلب الخبراء كانوا يقولون أن عملية الإنقاذ تحتاج أسابيع وشهور.

وأكد ربيع أن عملية الإنقاذ تمت بدون أي خسائر سواء في الأرواح أو جسم السفينة أو البضائع المحملة. وهو أمر غير مسبوق في العالم.

وأكد رئيس هيئة القناة أن الهيئة تساعد دائما في عمليات التكريك بمختلف الموانئ بصفة مستمرة. وأضاف أن قناة السويس شهدت عبور مليار و200 طن بضائع خلال العام الماضي، ولم يتم استغلال هذه البضائع في المنطقة اللوجستية من خلال إعادة التصنيع وهو ما يجب أن يحدث. ونوه إلى أن بعض السفن العملاقة التي تمر عبر القناة تحمل نحو 24 ألف حاوية وتحتاج لميناء ضخم مثل ميناء شرق بورسعيد، وهي جاهزة لاستقبال كافة أنواع السفن في العالم.

المصرى اليوم

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